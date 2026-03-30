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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.02%，報7306.82點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日09:55，費城半導體下跌150.85點（或2.02%），暫報7306.82點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.78%
  • 近 1 月：-7.91%
  • 近 3 月：+3.89%
  • 近 6 月：+18.09%
  • 今年以來：+5.29%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌6.47%；和康電訊(MTSI-US)下跌4.64%；美光科技(MU-US)下跌4.12%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.05%；泰瑞達(TER-US)下跌4%。

部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲0.56%；超微半導體(AMD-US)上漲0.44%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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台股首頁我要存股
費城半導體7275.38-2.44%
連貫225-7.59%
和康電訊212.4-5.78%
美光科技341.4-4.39%
邁威爾科技90.54-4.57%
泰瑞達279.64-5.40%
高通127.75+0.50%
超微半導體201.6301-0.18%

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