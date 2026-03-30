盤中速報 - 費城半導體大跌2.02%，報7306.82點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日09:55，費城半導體下跌150.85點（或2.02%），暫報7306.82點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.78%
- 近 1 月：-7.91%
- 近 3 月：+3.89%
- 近 6 月：+18.09%
- 今年以來：+5.29%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌6.47%；和康電訊(MTSI-US)下跌4.64%；美光科技(MU-US)下跌4.12%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.05%；泰瑞達(TER-US)下跌4%。
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