鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-30 18:09

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 今 (30) 日召開法說會，董事長林佑穎指出，2025 年公司進行業務轉型，今年著重提升營運效率，首要目標轉虧為盈，並將全力搶攻商用市場，力拚未來 5 年商用相關營收倍數成長。

林佑穎表示，2025 年公司進行策略轉型，預期今年轉型效益將逐步發酵，並逐步聚焦商用市場。他觀察，商用市場競爭格局改變，客戶為分散風險尋求多元供應商，岱宇藉此把握轉型契機，補足過去較為缺乏的商用重訓產品線。

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林佑穎指出，岱宇 2025 年在全球商用市占率僅約 0.3%，認為成長空間仍大，今年可望展現強勁成長動能，目標成功打入北美指標大型連鎖健身房，並與前五大連鎖健身房洽談中，預計最快第二季至第三季有好消息，力拚未來 5 年商用營收倍數成長，市占率達 1% 以上。

家用市場方面，林佑穎預期，今年營收將持平，不過策略核心為「獲利優先」，包含內部管理與 KPI 設定皆已轉為獲利導向，並將部分行銷業務移回總部統籌進行，以提升行銷獲客效率。

若以 2025 年營收結構來看，家用健身器材占 71.2%，商用健身器材占 18.3%，電輔車占 5.9%，復健醫療器材占 1.8%，戶外家具占 1.3%，其他占 1.5%。林佑穎指出，在公司轉為深耕商用市場後，目標在 2032 年將商用營收比重提升至 30%。

此外，岱宇積極拓展其他事業，電輔車 (E-Bike) 業務方面，持續擴大代工業務規模，今年繼續與賓士、福特等品牌合作，同時，自有品牌也規劃從線上轉為線下經銷商銷售，第一季已與 16 家經銷商簽約，今年目標與 150 家簽約。