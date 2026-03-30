盤後速報 - 東和(1414)次交易(31)日除息0.2元，參考價17.25元
鉅亨網新聞中心
東和(1414-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為17.25元，相較今日收盤價17.45元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/31
|17.45
|0.2
|1.15%
|0.0
|2025/04/07
|20.45
|0.23
|1.12%
|0.0
|2024/04/08
|19.45
|0.25
|1.29%
|0.0
|2023/06/14
|17.8
|0.32
|1.8%
|0.0
|2022/07/12
|16.75
|0.538
|3.21%
|0.0
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