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鉅亨速報

盤後速報 - 東和(1414)次交易(31)日除息0.2元，參考價17.25元

鉅亨網新聞中心

東和(1414-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為17.25元，相較今日收盤價17.45元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/31 17.45 0.2 1.15% 0.0
2025/04/07 20.45 0.23 1.12% 0.0
2024/04/08 19.45 0.25 1.29% 0.0
2023/06/14 17.8 0.32 1.8% 0.0
2022/07/12 16.75 0.538 3.21% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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