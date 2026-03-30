盤中速報 - 環宇-KY(4991)大跌7.29%，報413.5元
鉅亨網新聞中心
環宇-KY(4991-TW)30日10:40股價下跌32.5元，報413.5元，跌幅7.29%，成交429張。
環宇-KY(4991-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
近5日股價上漲4.45%，櫃買市場加權指數下跌1.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-186 張
- 外資買賣超：-1,749 張
- 投信買賣超：+1,804 張
- 自營商買賣超：-241 張
- 融資增減：+374 張
- 融券增減：-203 張
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