盤中速報 - 環宇-KY(4991)大跌9.5%，報400元
鉅亨網新聞中心
環宇-KY(4991-TW)27日09:20股價下跌42元，報400.0元，跌幅9.5%，成交372張。
環宇-KY(4991-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
近5日股價上漲13.77%，櫃買市場加權指數下跌2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+449 張
- 外資買賣超：-1,641 張
- 投信買賣超：+2,566 張
- 自營商買賣超：-476 張
- 融資增減：+888 張
- 融券增減：-240 張
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