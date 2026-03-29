盤中速報 - Worldcoin大漲8.9%，報0.27美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.9%，最新價格0.27美元，總成交量達0.29億美元，總市值7.86億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.28美元，近 1 日最低價：0.24美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.02%
- 近 1 月：-32.89%
- 近 3 月：-45.73%
- 近 6 月：-79.05%
- 今年以來：-48.59%
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