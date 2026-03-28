盤中速報 - Worldcoin大跌15.82%，報0.25美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過15.82%，最新價格0.25美元，總成交量達0.33億美元，總市值7.19億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0.29美元，近 1 日最低價：0.24美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.13%
- 近 1 月：-37.53%
- 近 3 月：-50.62%
- 近 6 月：-81.26%
- 今年以來：-52.14%
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