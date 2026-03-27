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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為51.81元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.37元上修至4.79元，其中最高估值7.02元，最低估值3.26元，預估目標價為51.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.02(7.02)6.116.337.58
最低值3.26(3.26)3.683.784.33
平均值4.93(4.89)4.815.095.58
中位數4.79(4.37)4.934.935.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,321.31億1,229.53億1,270.33億1,011.08億
最低值681.22億689.13億754.16億1,011.08億
平均值1,009.54億982.46億1,014.81億1,011.08億
中位數1,014.11億999.15億1,018.33億1,011.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.818.323.051.711.76
營業收入905.10億1,392.67億1,013.19億960.51億927.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSE

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