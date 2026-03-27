盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.65%，報370.43美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間27日21:30股價下跌22.19美元，報370.43美元，跌幅5.65%，成交量328,806（股），盤中最高價370.43美元、最低價370.43美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.3%
- 近 1 月：+3.02%
- 近 3 月：-18.41%
- 近 6 月：-18.45%
- 今年以來：-16.24%
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