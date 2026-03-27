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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為17.23元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.07元，其中最高估值1.23元，最低估值1.03元，預估目標價為17.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.23(1.23)1.31.441.54
最低值1.03(1.03)1.111.161.43
平均值1.08(1.09)1.21.311.48
中位數1.07(1.09)1.191.31.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值98.50億102.60億106.23億107.02億
最低值92.35億94.82億97.35億102.77億
平均值95.33億99.08億102.19億105.04億
中位數95.35億99.13億102.90億105.32億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.870.871.020.54
營業收入78.89億82.36億85.96億89.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMICC

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Magnum Ice Cream Co. N.V.14.64-0.07%

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