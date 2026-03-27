鉅亨速報 - Factset 最新調查：Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為17.23元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.07元，其中最高估值1.23元，最低估值1.03元，預估目標價為17.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.23(1.23)
|1.3
|1.44
|1.54
|最低值
|1.03(1.03)
|1.11
|1.16
|1.43
|平均值
|1.08(1.09)
|1.2
|1.31
|1.48
|中位數
|1.07(1.09)
|1.19
|1.3
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|98.50億
|102.60億
|106.23億
|107.02億
|最低值
|92.35億
|94.82億
|97.35億
|102.77億
|平均值
|95.33億
|99.08億
|102.19億
|105.04億
|中位數
|95.35億
|99.13億
|102.90億
|105.32億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.87
|0.87
|1.02
|0.54
|營業收入
|78.89億
|82.36億
|85.96億
|89.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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