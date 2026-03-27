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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.8%，報32.9元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日15:00，美元/泰銖上漲0.26點漲幅達0.8%，暫報32.9點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.02%
  • 近 1 週：+0.46%
  • 近 3 月：+5.26%
  • 近 6 月：+1.43%
  • 今年以來：+3.68%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.03%
  • 美元/南非蘭特相關性0.65，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.64，本日上漲0.17%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.12%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日上漲0%
  • 英鎊/美元相關性-0.58，本日上漲0%

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美元/泰銖32.920+0.86%
南非蘭特/美元0.0585+0.17%
紐元/美元0.5768+0.07%
歐元/美元1.1525-0.06%
英鎊/美元1.3322-0.07%

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