盤中速報 - 群聯(8299)急跌-3.12%報1545.0元，成交1,477張
鉅亨網新聞中心
群聯(8299-TW)近5分K跌速3.12%，27日09:07報1545.0元，成交1,477張，今日跌幅為6.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
群聯(8299-TW)近5日股價下跌15.82% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 3.74%。櫃買市場加權指數 下跌 2.12%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+336 張
- 外資買賣超：+2,218 張
- 投信買賣超：-1,470 張
- 自營商買賣超：-412 張
- 融資增減：-2,195 張
- 融券增減：-11 張
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