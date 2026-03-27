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鉅亨速報

盤中速報 - 群聯(8299)急跌-3.12%報1545.0元，成交1,477張

鉅亨網新聞中心

群聯(8299-TW)近5分K跌速3.12%，27日09:07報1545.0元，成交1,477張，今日跌幅為6.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

群聯(8299-TW)近5日股價下跌15.82% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 3.74%。櫃買市場加權指數 下跌 2.12%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+336 張
  • 外資買賣超：+2,218 張
  • 投信買賣超：-1,470 張
  • 自營商買賣超：-412 張
  • 融資增減：-2,195 張
  • 融券增減：-11 張


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