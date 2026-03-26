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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.18%，報209.6美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間26日23:09股價下跌11.44美元，報209.60美元，跌幅5.18%，成交量262,054（股），盤中最高價216.23美元、最低價209.60美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.49%
  • 近 1 月：-1.86%
  • 近 3 月：+36.56%
  • 近 6 月：+72.78%
  • 今年以來：+40.02%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數46207.38-0.48%
NASDAQ21698.51-1.05%
費城半導體7752.50-2.70%
Onto Innovation Inc.213.35-3.48%

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