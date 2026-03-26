盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.18%，報209.6美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間26日23:09股價下跌11.44美元，報209.60美元，跌幅5.18%，成交量262,054（股），盤中最高價216.23美元、最低價209.60美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.49%
- 近 1 月：-1.86%
- 近 3 月：+36.56%
- 近 6 月：+72.78%
- 今年以來：+40.02%
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