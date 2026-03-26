盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報7728.5點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日10:45，費城半導體下跌239.25點（或3%），暫報7728.50點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.21%
- 近 1 月：-5.9%
- 近 3 月：+10.6%
- 近 6 月：+26.78%
- 今年以來：+12.49%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌8.21%；科林研發(LRCX-US)下跌7.61%；安可(AMKR-US)下跌5.97%；泰瑞達(TER-US)下跌5.7%；應用材料(AMAT-US)下跌5.69%。
部分成分股表現相對穩健，思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.74%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.62%；科沃(QRVO-US)上漲0.99%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.93%；高通(QCOM-US)上漲0.68%。
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