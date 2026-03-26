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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報7728.5點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日10:45，費城半導體下跌239.25點（或3%），暫報7728.50點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.21%
  • 近 1 月：-5.9%
  • 近 3 月：+10.6%
  • 近 6 月：+26.78%
  • 今年以來：+12.49%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌8.21%；科林研發(LRCX-US)下跌7.61%；安可(AMKR-US)下跌5.97%；泰瑞達(TER-US)下跌5.7%；應用材料(AMAT-US)下跌5.69%。

部分成分股表現相對穩健，思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.74%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.62%；科沃(QRVO-US)上漲0.99%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.93%；高通(QCOM-US)上漲0.68%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7757.14-2.64%
連貫252.9945-7.00%
科林研發217.515-6.83%
安可47.28-5.31%
泰瑞達307.01-5.06%
應用材料351.235-4.90%
思佳訊半導體57.05+1.53%
安謀控股公司158.94+1.19%
科沃81.41+0.83%
邁威爾科技98.65+0.20%
高通131.57+0.94%

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