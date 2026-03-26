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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾華NVS-US的目標價調升至164.26元，幅度約3.71%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對諾華(NVS-US)提出目標價估值：中位數由158.38元上修至164.26元，調升幅度3.71%。其中最高估值179.44元，最低估值117.97元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予諾華評價：積極樂觀10位、保持中立13位、保守悲觀4位。

諾華今(26日)收盤價為150.75元。近5日股價上漲3.71%，標普指數下跌0.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股NVS市場預估目標價

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