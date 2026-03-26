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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報94.182元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日19:20，美元/印度盧比上漲0.296點漲幅達0.32%，暫報94.182點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.31%
  • 近 1 週：+0.84%
  • 近 3 月：+4.72%
  • 近 6 月：+5.80%
  • 今年以來：+4.36%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.40，本日上漲0.21%
  • 美元/新加坡幣相關性0.38，本日上漲0.2%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.35，本日上漲0.39%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.34，本日上漲0.16%
  • 歐元/美元相關性-0.31，本日上漲0.09%
  • 紐元/美元相關性-0.29，本日上漲0.41%

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美元/印度盧比94.155+0.29%
人民幣/美元0.1447-0.14%
歐元/美元1.1530-0.26%
加幣/美元0.7228-0.17%
紐元/美元0.5774-0.57%

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