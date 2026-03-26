外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報94.182元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日19:20，美元/印度盧比上漲0.296點漲幅達0.32%，暫報94.182點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.31%
- 近 1 週：+0.84%
- 近 3 月：+4.72%
- 近 6 月：+5.80%
- 今年以來：+4.36%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.40，本日上漲0.21%
- 美元/新加坡幣相關性0.38，本日上漲0.2%
- 美元/墨西哥披索相關性0.35，本日上漲0.39%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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