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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.3億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,028.9美元，24小時漲跌幅-1.81%；以太幣(ETH)現報價格2,118.8美元，24小時漲跌幅-2.78%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.3億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.2億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.83億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅15.4%；Hooked Protocol(HOOK)24小時跌幅19.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅46.1%；IDEX(IDEX)近一週漲幅25.3%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅24.7%。

近一週跌幅：本體鏈網(ONT)近一週跌幅48%；FET(FET)近一週跌幅22.9%；DEXE(DEXE)近一週跌幅20.8%。

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