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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.11億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格78,128.26美元，24小時漲跌幅-0.18%；以太幣(ETH)現報價格2,188.81美元，24小時漲跌幅+0.08%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.11億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.68億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。


近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅42.7%；系統幣(SYS)近一週漲幅40%；RUNE(RUNE)近一週漲幅28.8%。

近一週跌幅：Osmosis(OSMO)近一週跌幅42.4%；Sleepless AI(AI)近一週跌幅32.4%；Radworks(RAD)近一週跌幅19.2%。

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