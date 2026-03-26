盤後速報 - 愛派司(6918)次交易(27)日除息5元，參考價80.0元
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愛派司(6918-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為80.0元，相較今日收盤價85.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|85.00
|5.0
|5.88%
|0.0
|2025/04/18
|113.0
|4.0
|3.54%
|0.0
|2024/07/15
|90.1
|2.7257
|3.03%
|0.0
|2023/08/02
|46.25
|0.7
|1.51%
|0.0
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