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鉅亨速報

盤後速報 - 愛派司(6918)次交易(27)日除息5元，參考價80.0元

鉅亨網新聞中心

愛派司(6918-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為80.0元，相較今日收盤價85.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 85.00 5.0 5.88% 0.0
2025/04/18 113.0 4.0 3.54% 0.0
2024/07/15 90.1 2.7257 3.03% 0.0
2023/08/02 46.25 0.7 1.51% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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