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鉅亨速報

盤後速報 - 東捷資訊(6697)次交易(27)日除息2.6元，參考價42.45元

鉅亨網新聞中心

東捷資訊(6697-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

首日參考價為42.45元，相較今日收盤價45.05元，息值合計為2.6元，股息殖利率5.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 45.05 2.6 5.77% 0.0
2025/03/19 50.7 2.1 4.14% 0.0
2024/03/28 55.6 2.2 3.96% 0.0
2023/03/29 42.3 1.6 3.78% 0.0
2022/07/14 37.2 2.0 5.38% 0.0


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