盤後速報 - 東捷資訊(6697)次交易(27)日除息2.6元，參考價42.45元
鉅亨網新聞中心
東捷資訊(6697-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
首日參考價為42.45元，相較今日收盤價45.05元，息值合計為2.6元，股息殖利率5.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|45.05
|2.6
|5.77%
|0.0
|2025/03/19
|50.7
|2.1
|4.14%
|0.0
|2024/03/28
|55.6
|2.2
|3.96%
|0.0
|2023/03/29
|42.3
|1.6
|3.78%
|0.0
|2022/07/14
|37.2
|2.0
|5.38%
|0.0
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