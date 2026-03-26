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鉅亨速報

盤中速報 - 廣穎(4973)大跌8.32%，報65元

鉅亨網新聞中心

廣穎(4973-TW)26日11:00股價下跌5.9元，報65.0元，跌幅8.32%，成交874張。

廣穎(4973-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為快閃記憶體相關產品之製造及買賣。記憶體模組之製造及買賣。

近5日股價下跌19.71%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-60 張
  • 外資買賣超：-286 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+226 張
  • 融資增減：-1,848 張
  • 融券增減：-1,233 張

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