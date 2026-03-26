盤中速報 - 廣穎(4973)大跌8.32%，報65元
鉅亨網新聞中心
廣穎(4973-TW)26日11:00股價下跌5.9元，報65.0元，跌幅8.32%，成交874張。
廣穎(4973-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為快閃記憶體相關產品之製造及買賣。記憶體模組之製造及買賣。
近5日股價下跌19.71%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-60 張
- 外資買賣超：-286 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+226 張
- 融資增減：-1,848 張
- 融券增減：-1,233 張
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