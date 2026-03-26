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鉅亨速報

盤中速報 - 十銓(4967)大跌7.07%，報236.5元

鉅亨網新聞中心

十銓(4967-TW)26日10:58股價下跌18元，報236.5元，跌幅7.07%，成交11,834張。

十銓(4967-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。

近5日股價上漲1.83%，集中市場加權指數下跌5.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-41 張
  • 外資買賣超：+378 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-412 張
  • 融資增減：-137 張
  • 融券增減：+1,543 張

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