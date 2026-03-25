鉅亨速報 - Factset 最新調查：拼多多控股(PDD-US)EPS預估上修至13.19元，預估目標價為151.95元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對拼多多控股(PDD-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.8元上修至13.19元，其中最高估值14.41元，最低估值11.22元，預估目標價為151.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|14.41(14.75)
|18.64
|最低值
|11.22(10.86)
|11.68
|平均值
|12.94(12.77)
|15.46
|中位數
|13.19(12.8)
|15.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|921.00億
|1,249.26億
|最低值
|673.87億
|710.98億
|平均值
|745.77億
|853.39億
|中位數
|739.48億
|820.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.96
|3.71
|6.26
|11.29
|營業收入
|145.67億
|193.89億
|349.52億
|547.24億
詳細資訊請看美股內頁：
拼多多控股(PDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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