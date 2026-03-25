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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：拼多多控股(PDD-US)EPS預估上修至13.19元，預估目標價為151.95元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對拼多多控股(PDD-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.8元上修至13.19元，其中最高估值14.41元，最低估值11.22元，預估目標價為151.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值14.41(14.75)18.64
最低值11.22(10.86)11.68
平均值12.94(12.77)15.46
中位數13.19(12.8)15.35

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值921.00億1,249.26億
最低值673.87億710.98億
平均值745.77億853.39億
中位數739.48億820.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.963.716.2611.29
營業收入145.67億193.89億349.52億547.24億

詳細資訊請看美股內頁：
拼多多控股(PDD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPDD

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