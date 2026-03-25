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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7951.77點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日09:37，費城半導體上漲79.06點（或1%），暫報7951.77點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.46%
  • 近 1 月：-5.52%
  • 近 3 月：+9.28%
  • 近 6 月：+25.02%
  • 今年以來：+11.15%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲15.4%；超微半導體(AMD-US)上漲5.94%；英特爾(INTC-US)上漲3.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.81%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.8%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌3.96%；科林研發(LRCX-US)下跌3.88%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.12%；應用材料(AMAT-US)下跌2.86%；艾司摩爾(ASML-US)下跌1.62%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7954.461.04%
安謀控股公司154.755+14.7%
超微半導體216.53+5.43%
英特爾46.11+4.65%
邁威爾科技96.63+4.62%
恩智浦半導體200.955+2.85%
美光科技379.9361-3.94%
科林研發229.51-3.91%
Onto Innovation Inc.217.01-1.12%
應用材料364.14-2.63%
艾司摩爾1383.46-1.14%

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