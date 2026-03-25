盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7951.77點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日09:37，費城半導體上漲79.06點（或1%），暫報7951.77點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.46%
- 近 1 月：-5.52%
- 近 3 月：+9.28%
- 近 6 月：+25.02%
- 今年以來：+11.15%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲15.4%；超微半導體(AMD-US)上漲5.94%；英特爾(INTC-US)上漲3.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.81%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.8%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌3.96%；科林研發(LRCX-US)下跌3.88%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.12%；應用材料(AMAT-US)下跌2.86%；艾司摩爾(ASML-US)下跌1.62%。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大漲5.35%，報23.42美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.08%，報215.8美元
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大跌5.79%，報372.62美元
- 盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.41%，報46.44美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇