鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-13 17:46

外貿協會今 (13) 日起將大舉徵才，如果你嚮往在工作中走訪不同國家市場、親身帶領企業出國參展，並與各國產業人士交流，貿協表示，此次招募正是你大展身手的舞台，今 (2026) 年甄試報名時間自 3 月 13 日起至 3 月 25 日止，共招募新血 31 位，大學畢業生起薪為新台幣 4 萬 6 千元起。

貿協今起招募新血31位，起薪46K起領企業跑全球、拓展人脈資源。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

貿協表示，目前在東京、紐約、巴黎、新加坡與杜拜等全球 60 多個城市設有海外據點，帶領企業前往各國參展與拓銷是貿協的重要業務，同仁經常隨團出差，深入參與美國拉斯維加斯 CES(消費性電子大展)、日本東京食品展及德國杜塞道夫醫療展 (MEDICA) 等指標性國際盛事，過程中同仁帶領企業拜訪買主、促成商務洽談，掌握各國市場動態，在實務歷練中體驗不同國情文化、同時建立全球產業人脈。

貿協指出，持續參與具國際影響力的重大專案，例如去年受政府委託，於日本大阪世界博覽會設置「TECH WORLD」館，向全球訪客展現台灣科技實力。參與這類國際活動，讓同仁能頻繁與各國企業、商會及政府單位互動，在實戰中快速磨練跨國溝通、資源整合與專案管理的專業能力。