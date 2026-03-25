盤後速報 - 寬宏藝術(6596)次交易(26)日除息18.7元，參考價125.3元
鉅亨網新聞中心
寬宏藝術(6596-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利18.7元。
首日參考價為125.3元，相較今日收盤價144.00元，息值合計為18.7元，股息殖利率12.99%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|144.00
|18.7
|12.99%
|0.0
|2025/04/01
|95.1
|7.0
|7.36%
|0.0
|2024/03/28
|78.7
|5.3
|6.73%
|0.0
|2023/07/10
|56.7
|0.5
|0.88%
|0.0
|2021/06/16
|54.3
|4.5
|8.29%
|0.0
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