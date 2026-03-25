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鉅亨速報

盤後速報 - 寬宏藝術(6596)次交易(26)日除息18.7元，參考價125.3元

鉅亨網新聞中心

寬宏藝術(6596-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利18.7元。

首日參考價為125.3元，相較今日收盤價144.00元，息值合計為18.7元，股息殖利率12.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 144.00 18.7 12.99% 0.0
2025/04/01 95.1 7.0 7.36% 0.0
2024/03/28 78.7 5.3 6.73% 0.0
2023/07/10 56.7 0.5 0.88% 0.0
2021/06/16 54.3 4.5 8.29% 0.0


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