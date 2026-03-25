盤後速報 - 大展證(6020)次交易(26)日除息0.27元，參考價19.03元
鉅亨網新聞中心
大展證(6020-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。
首日參考價為19.03元，相較今日收盤價19.30元，息值合計為0.27元，股息殖利率1.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|19.30
|0.2727
|1.41%
|0.0
|2025/03/27
|19.0
|0.5089
|2.68%
|0.0
|2024/04/18
|19.65
|0.8992
|4.58%
|0.0
|2022/04/14
|24.45
|2.3782
|9.73%
|0.0
|2021/07/27
|22.2
|0.7225
|3.25%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 大展證(6020)下週(3月26日)除息0.27元，預估參考價19.13元
- 營收速報 - 2026年2月10日台股中小型公司1月營收一覽（新增678家）
- 盤中速報 - 大展證(6020)急拉3.56%報20.1元，成交150張
- 大展證:公告本公司董事會決議股利分派
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇