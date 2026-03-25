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鉅亨速報

盤後速報 - 大展證(6020)次交易(26)日除息0.27元，參考價19.03元

鉅亨網新聞中心

大展證(6020-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。

首日參考價為19.03元，相較今日收盤價19.30元，息值合計為0.27元，股息殖利率1.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 19.30 0.2727 1.41% 0.0
2025/03/27 19.0 0.5089 2.68% 0.0
2024/04/18 19.65 0.8992 4.58% 0.0
2022/04/14 24.45 2.3782 9.73% 0.0
2021/07/27 22.2 0.7225 3.25% 0.0


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