search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 光明(4420)次交易(26)日除息3元，參考價45.4元

鉅亨網新聞中心

光明(4420-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為45.4元，相較今日收盤價48.40元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 48.40 3.0 6.2% 0.0
2025/03/27 68.0 5.5 8.09% 0.0
2024/09/16 69.1 16.0 23.15% 0.0
2024/03/28 70.7 20.0 28.29% 0.0
2022/04/21 34.1 2.0 5.87% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
光明48.4-1.53%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
光明

78.26%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty