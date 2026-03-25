盤後速報 - 光明(4420)次交易(26)日除息3元，參考價45.4元
鉅亨網新聞中心
光明(4420-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為45.4元，相較今日收盤價48.40元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|48.40
|3.0
|6.2%
|0.0
|2025/03/27
|68.0
|5.5
|8.09%
|0.0
|2024/09/16
|69.1
|16.0
|23.15%
|0.0
|2024/03/28
|70.7
|20.0
|28.29%
|0.0
|2022/04/21
|34.1
|2.0
|5.87%
|0.0
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