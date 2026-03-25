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鉅亨速報

盤後速報 - 皇普(2528)次交易(26)日除息1.5元，參考價25.45元

鉅亨網新聞中心

皇普(2528-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為25.45元，相較今日收盤價26.95元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 26.95 1.5 5.57% 0.0
2025/07/30 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/03/13 45.25 2.0 4.42% 0.0
2024/04/02 46.9 0.49569 1.06% 0.0
2023/04/13 24.9 0.5 2.01% 0.0


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