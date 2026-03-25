盤後速報 - 皇普(2528)次交易(26)日除息1.5元，參考價25.45元
鉅亨網新聞中心
皇普(2528-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為25.45元，相較今日收盤價26.95元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|26.95
|1.5
|5.57%
|0.0
|2025/07/30
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/03/13
|45.25
|2.0
|4.42%
|0.0
|2024/04/02
|46.9
|0.49569
|1.06%
|0.0
|2023/04/13
|24.9
|0.5
|2.01%
|0.0
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