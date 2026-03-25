盤後速報 - 中電(1611)次交易(26)日除息0.8元，參考價12.5元
鉅亨網新聞中心
中電(1611-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為12.5元，相較今日收盤價13.30元，息值合計為0.8元，股息殖利率6.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|13.30
|0.8
|6.02%
|0.0
|2025/03/26
|16.4
|0.8
|4.88%
|0.0
|2024/06/07
|17.65
|0.5
|2.83%
|0.0
|2023/06/19
|19.3
|0.3
|1.55%
|0.0
|2022/07/21
|19.9
|0.8
|4.02%
|0.0
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