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鉅亨速報

盤後速報 - 中電(1611)次交易(26)日除息0.8元，參考價12.5元

鉅亨網新聞中心

中電(1611-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為12.5元，相較今日收盤價13.30元，息值合計為0.8元，股息殖利率6.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 13.30 0.8 6.02% 0.0
2025/03/26 16.4 0.8 4.88% 0.0
2024/06/07 17.65 0.5 2.83% 0.0
2023/06/19 19.3 0.3 1.55% 0.0
2022/07/21 19.9 0.8 4.02% 0.0


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