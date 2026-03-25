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鉅亨速報

盤後速報 - 尚凡(5278)下週(4月1日)除息0.17元，預估參考價24.03元

鉅亨網新聞中心

尚凡(5278-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。

以今日(3月25日)收盤價24.20元計算，預估參考價為24.03元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

尚凡(5278-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為社群交友網路平台服務。近5日股價下跌3.6%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/01 24.20 0.1667 0.69% 0.0
2025/12/30 30.2 0.1667 0.55% 0.0
2025/09/12 36.1 0.1667 0.46% 0.0
2025/04/24 27.65 0.2036 0.74% 0.0
2025/03/10 36.3 0.1765 0.49% 0.0

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