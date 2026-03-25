盤後速報 - 尚凡(5278)下週(4月1日)除息0.17元，預估參考價24.03元
鉅亨網新聞中心
尚凡(5278-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。
以今日(3月25日)收盤價24.20元計算，預估參考價為24.03元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
尚凡(5278-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為社群交友網路平台服務。近5日股價下跌3.6%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/01
|24.20
|0.1667
|0.69%
|0.0
|2025/12/30
|30.2
|0.1667
|0.55%
|0.0
|2025/09/12
|36.1
|0.1667
|0.46%
|0.0
|2025/04/24
|27.65
|0.2036
|0.74%
|0.0
|2025/03/10
|36.3
|0.1765
|0.49%
|0.0
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