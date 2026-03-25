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三星(5007-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(3月25日)收盤價57.00元計算，預估參考價為54.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
三星(5007-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲、螺帽、汽車零件、鋼棒、鋼鐵線材等之製造、加工及買賣。有關前項產品之機械及機械零件、工具之製造、加工及買賣。各種金屬模具之製造、加工及買賣。近5日股價上漲0.18%，集中市場加權指數下跌3.62%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/01
|57.00
|3.0
|5.26%
|0.0
|2025/03/25
|56.0
|3.0
|5.36%
|0.0
|2024/03/26
|59.3
|3.0
|5.06%
|0.0
|2023/03/28
|53.9
|3.0
|5.57%
|0.0
|2022/07/04
|56.0
|3.0
|5.36%
|0.0
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