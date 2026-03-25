鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,628.54美元，24小時漲跌幅+0.22%；以太幣(ETH)現報價格2,155.03美元，24小時漲跌幅+0.88%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達15.96億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達14.55億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.73億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。
24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅62.4%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅70.5%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅17.9%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅17%。
近一週跌幅：Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅28.2%；DEXE(DEXE)近一週跌幅27.2%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅20.7%。
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