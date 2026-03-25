鉅亨網新聞中心 2026-03-25 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅62.4%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅70.5%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅17.9%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅17%。