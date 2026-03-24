盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7850.77點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日11:07，費城半導體上漲77.63點（或1%），暫報7850.77點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.65%
- 近 1 月：-5.36%
- 近 3 月：+8.19%
- 近 6 月：+23.22%
- 今年以來：+9.74%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲6.07%；連貫(COHR-US)上漲5.07%；格羅方德(GFS-US)上漲4.91%；泰瑞達(TER-US)上漲4.71%；英特格(ENTG-US)上漲4.54%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌2.89%；博通(AVGO-US)下跌1.19%；英特爾(INTC-US)下跌0.52%；輝達(NVDA-US)下跌0.22%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.1%。
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