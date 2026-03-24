鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為41.31元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.8元上修至2.85元，其中最高估值6.7元，最低估值1.55元，預估目標價為41.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.7(6.33)
|6.07
|5.03
|4.63
|最低值
|1.55(1.55)
|2.1
|1.99
|2.79
|平均值
|3.44(3.3)
|3.38
|3.54
|3.43
|中位數
|2.85(2.8)
|3.32
|3.48
|3.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,968.28億
|2,123.90億
|2,146.86億
|2,088.76億
|最低值
|1,412.70億
|1,338.28億
|1,621.27億
|2,036.15億
|平均值
|1,768.60億
|1,841.34億
|1,950.57億
|2,062.46億
|中位數
|1,829.11億
|1,899.37億
|1,972.20億
|2,062.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|0.02
|營業收入
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,892.65億
|1,897.77億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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