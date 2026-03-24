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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為41.31元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.8元上修至2.85元，其中最高估值6.7元，最低估值1.55元，預估目標價為41.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.7(6.33)6.075.034.63
最低值1.55(1.55)2.11.992.79
平均值3.44(3.3)3.383.543.43
中位數2.85(2.8)3.323.483.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,968.28億2,123.90億2,146.86億2,088.76億
最低值1,412.70億1,338.28億1,621.27億2,036.15億
平均值1,768.60億1,841.34億1,950.57億2,062.46億
中位數1,829.11億1,899.37億1,972.20億2,062.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.25-0.795.270.140.02
營業收入1,577.39億2,413.92億2,101.30億1,892.65億1,897.77億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBP

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