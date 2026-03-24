鉅亨網新聞中心 2026-03-24 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：Aptos(APT)24小時跌幅16.8%；FET(FET)24小時跌幅17%；JITO(JTO)24小時跌幅14.3%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅66.1%；IDEX(IDEX)近一週漲幅41.2%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅39.7%。