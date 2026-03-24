鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,880.6美元，24小時漲跌幅+3.79%；以太幣(ETH)現報價格2,148.59美元，24小時漲跌幅+5.17%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.71億美元；USDC(USDC)24小時成交量達15.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.86億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。
24小時跌幅：Aptos(APT)24小時跌幅16.8%；FET(FET)24小時跌幅17%；JITO(JTO)24小時跌幅14.3%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅66.1%；IDEX(IDEX)近一週漲幅41.2%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅39.7%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅28.5%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅14.4%；ANKR(ANKR)近一週跌幅10.2%。
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