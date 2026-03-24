盤後速報 - 衛司特(6894)次交易(25)日除息8.5元，參考價366.0元
鉅亨網新聞中心
衛司特(6894-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.5元。
首日參考價為366.0元，相較今日收盤價374.50元，息值合計為8.5元，股息殖利率2.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/25
|374.50
|8.5
|2.27%
|0.0
|2025/06/10
|195.0
|6.8
|3.49%
|0.0
|2024/06/05
|229.5
|6.5
|2.83%
|0.0
|2023/05/16
|184.5
|7.0
|3.79%
|0.0
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