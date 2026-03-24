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鉅亨速報

盤後速報 - 衛司特(6894)次交易(25)日除息8.5元，參考價366.0元

鉅亨網新聞中心

衛司特(6894-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.5元。

首日參考價為366.0元，相較今日收盤價374.50元，息值合計為8.5元，股息殖利率2.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/25 374.50 8.5 2.27% 0.0
2025/06/10 195.0 6.8 3.49% 0.0
2024/06/05 229.5 6.5 2.83% 0.0
2023/05/16 184.5 7.0 3.79% 0.0


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