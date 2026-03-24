鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.66元下修至28.27元，其中最高估值31.15元，最低估值27.37元，預估目標價為1284元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.15(31.19)
|62.6
|98.68
|86.45
|最低值
|27.37(27.37)
|47.67
|56.41
|86.45
|平均值
|28.91(29.1)
|55.86
|75.32
|86.45
|中位數
|28.27(28.66)
|55.65
|72.63
|86.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23,354,690
|39,698,000
|57,770,000
|57,013,400
|最低值
|22,609,000
|32,287,000
|35,951,000
|57,013,400
|平均值
|23,203,450
|35,750,890
|45,442,010
|57,013,400
|中位數
|23,276,000
|35,457,130
|44,328,550
|57,013,400
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,572,128
|1,892,711
|1,231,843
|1,263,555
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,276,344
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇