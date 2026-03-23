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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.41元上修至23.21元，其中最高估值24.95元，最低估值21.6元，預估目標價為335元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|24.95(24.95)
|27.99
|最低值
|21.6(21.6)
|24.1
|平均值
|23.09(22.92)
|25.85
|中位數
|23.21(22.41)
|25.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|8,015,000
|8,711,000
|最低值
|7,483,000
|8,258,000
|平均值
|7,777,230
|8,484,500
|中位數
|7,780,000
|8,484,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,628,044
|1,830,676
|1,655,902
|1,542,135
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,039,409
|6,817,305
|6,789,861
|6,321,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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