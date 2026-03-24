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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至325元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由312.5元上修至325元，調升幅度4%。其中最高估值450元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀2位。

景碩(3189-TW)今(23日)收盤價為346元。近5日股價上漲12.76%，相關半導體業近5日上漲0.22%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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