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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.1%，報7831.85點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:31，費城半導體上漲161.24點（或2.1%），暫報7831.85點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.31%
  • 近 1 月：-7.14%
  • 近 3 月：+7.35%
  • 近 6 月：+21.18%
  • 今年以來：+8.29%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲5.75%；泰瑞達(TER-US)上漲3.9%；英特格(ENTG-US)上漲3.4%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲3.31%；格羅方德(GFS-US)上漲3.13%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌0.2%；科林研發(LRCX-US)下跌0.07%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7789.211.55%
萊迪思半導體92.62+4.51%
泰瑞達304.76+4.79%
英特格117.19+2.21%
恩智浦半導體195.57+2.19%
格羅方德44.01+2.16%
美光科技404.265-4.41%
科林研發233.655+2.32%

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