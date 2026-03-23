search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.2856元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日17:50，美元/新加坡幣上漲0.0039點漲幅達0.3%，暫報1.2856點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.22%
  • 近 1 週：-0.12%
  • 近 3 月：-0.50%
  • 近 6 月：0.00%
  • 今年以來：-0.30%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日上漲1.32%
  • 美元/南非蘭特相關性0.75，本日上漲1.12%
  • 美元/瑞郎相關性0.75，本日上漲0.64%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.85，本日上漲0.53%
  • 澳元/美元相關性-0.84，本日上漲1.15%
  • 歐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.66%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/新加坡幣1.2780-0.29%
南非蘭特/美元0.0591+0.51%
英鎊/美元1.3356+0.12%
澳元/美元0.6989-0.48%
歐元/美元1.1562-0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty