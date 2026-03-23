外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.2856元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日17:50，美元/新加坡幣上漲0.0039點漲幅達0.3%，暫報1.2856點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.22%
- 近 1 週：-0.12%
- 近 3 月：-0.50%
- 近 6 月：0.00%
- 今年以來：-0.30%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日上漲1.32%
- 美元/南非蘭特相關性0.75，本日上漲1.12%
- 美元/瑞郎相關性0.75，本日上漲0.64%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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