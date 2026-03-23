鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.22億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-03-23 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅17.2%；WAXP(WAXP)24小時跌幅14.1%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅71.5%；IDEX(IDEX)近一週漲幅42.5%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅38.6%。