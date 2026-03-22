鉅亨網新聞中心 2026-03-22 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Flamingo(FLM)24小時跌幅8.44%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅54.2%；IDEX(IDEX)近一週漲幅38%；SXP(SXP)近一週漲幅35.7%。