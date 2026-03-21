盤中速報 - Radiant Capital大漲47.72%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
Radiant Capital(RDNT)在過去 24 小時內漲幅超過47.72%，最新價格0.01美元，總成交量達0.06億美元，總市值0.08億美元，目前市值排名第 201 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：1,388,335,237。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.90%
- 近 1 月：-24.65%
- 近 3 月：-53.83%
- 近 6 月：-80.07%
- 今年以來：-60.30%
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