盤中速報 - ANKR大漲22.41%，報0.0059美元

Ankr Network透過區塊鏈分散式技術，利用計算機資料的剩餘運算能力，為用戶提供一個共享的雲端服務平台，比起公有的雲端服務，使用者可以用更低的成本使用容器資源，而計算資源提供者可將多餘的運算力變現，實現共享經濟，同時也避免因公有雲端服務的集中化，可能會造成的節點故障風險。