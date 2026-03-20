search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5%，報406.75美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間20日21:56股價下跌21.43美元，報406.75美元，跌幅5%，成交量875,931（股），盤中最高價424.31美元、最低價406.60美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.03%
  • 近 1 月：+1.43%
  • 近 3 月：-11.03%
  • 近 6 月：-14.8%
  • 今年以來：-8.66%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006506.65-1.51%
道瓊指數45577.47-0.96%
NASDAQ21647.61-2.01%
費城半導體7670.61-2.45%
Crowdstrike控股409-4.48%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty