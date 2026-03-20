盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5%，報406.75美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間20日21:56股價下跌21.43美元，報406.75美元，跌幅5%，成交量875,931（股），盤中最高價424.31美元、最低價406.60美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.03%
- 近 1 月：+1.43%
- 近 3 月：-11.03%
- 近 6 月：-14.8%
- 今年以來：-8.66%
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