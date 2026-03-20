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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.09%，報70.8美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間20日21:31股價下跌3.8美元，報70.80美元，跌幅5.09%，成交量230,904（股），盤中最高價72.63美元、最低價70.80美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.72%
  • 近 1 月：-7.05%
  • 近 3 月：-53.68%
  • 近 6 月：-55.87%
  • 今年以來：-53.99%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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