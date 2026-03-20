鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-03-20 13:50

最新數據顯示，本月截至周三 (18 日) 訪韓外國遊客人數年增 33%，從去年同期的 82 萬 8500 增加至 109 萬 9700 人次，這可能預示著全球粉絲在 K-POP 天團「防彈少年團 (BTS)」周六(21 日) 舉行回歸演唱會前紛紛湧入首爾，南韓官員更預估 BTS 回歸演唱會帶來的直接經濟效應將達數兆韓元。

BTS回歸演唱會明重磅登場！3月前20天遊韓外國人飆逾50% 財長估帶來數兆韓元經濟效益(圖:shutterstock)

南韓出入境管理局表示，遊客數量增長很可能歸因於 BTS 粉絲們為了觀看周六在首爾市中心光化門廣場舉行的演唱會，若將周四跟周五 (19 日跟 20 日) 抵達的遊客也計算在內，預計外國遊客數量將年增逾 50%。

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值得注意的是，遊客數量的成長在 10 至 20 歲的年輕人中尤為顯著，而這個年齡層正是 BTS 粉絲所屬群體。數據顯示，10 至 20 歲的外國遊客數量分別成長 40% 和 35.2%。

BTS 這個七人組合團體周六將在首爾光化門廣場舉行名為「BTS The Comeback Live：Arirang」的回歸演唱會，慶祝其時隔近四年推出的全新錄音室專輯《阿里郎》的發行。

南韓財長具潤哲周五在社群媒體上表示，BTS 本週末的回歸演唱會預計將為南韓帶來數兆韓元的經濟效益。「這場演唱會預計將創造數兆韓元的經濟價值，但其無形影響恐比經濟價值高出數倍，甚至數十倍。」