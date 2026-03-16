鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-16 20:21

臺企銀 (2834-TW) 積極支持中小企業發展，於今 (16) 日信保基金頒獎典禮中勇奪五大獎項，包含批保金質獎、協助中小微企業多元發展獎、青創新創暨微型事業相挺獎、送保案件催收卓越獎及協處企業獎。獲頒批保金質獎後，臺企銀企業戶批次保證融資額度將額外增加新台幣 5000 萬元，最高可達 2.5 億元，實質助力企業獲取營運資金。

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根據數據統計，截至 2025 年底，臺企銀辦理經濟部中小微多元發展專案貸款，共核准 6933 件，貸放金額約 164.38 億元；青年創業貸款部分則核准 36638 件，金額達 305.27 億元。這些具體數字展現了該行全力扶植中小微企業成長的決心，也是其獲得協助中小微企業多元發展獎及青創、新創暨微型事業相挺獎的主因。